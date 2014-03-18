2月の米住宅着工件数は‐0.2％、許可件数は＋7.7％＝商務省

［１８日 ロイター］ - 米商務省が発表した住宅着工・許可統計は以下のとおり。 （季節調整後、年率、前月比、％） Feb Jan Dec Feb'14/13 住宅着工 -0.2 -11.2 -7.0 -6.4 住宅着工許可 7.7 -4.6 -2.6 6.9 （単位：１０００戸） 住宅着工件数 907 909 1,024 969 住宅着工許可件数 1,018 945 991 952 着工 １戸建て住宅 583 581 669 652 集合住宅 324 328 355 317 許可 １戸建て住宅 588 599 610 600 集合住宅 430 346 381 352 エコノミスト予想（ロイター調査） 住宅着工 910,000 units 住宅着工許可 960,000 units