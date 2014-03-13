2月の米輸入物価は＋0.9％、輸出物価は＋0.6％＝労働省

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［１３日 ロイター］ - 米労働省が発表した輸出・輸入物価統計は以下のとおり。 （2000＝100、前月比％、季節調整前） Feb Jan Feb14/13 全輸入 0.9 0.4 -1.1 石油 4.4 0.6 -2.6 非石油 0.2 0.4 -0.6 食品・飼料・飲料 -0.7 0.6 2.8 工業供給品 3.1 0.7 -2.6 資本財 -0.2 0.1 -0.8 自動車・同部品 unch -0.2 -1.6 消費財（自動車除く） unch 0.8 0.2 Feb Jan Feb14/13 全輸出 0.6 0.2 -1.3 農業 1.7 -0.4 -6.0 非農業 0.6 0.2 -0.7 食品・飼料・飲料 1.4 -0.5 -6.4 工業供給品 1.6 0.3 -1.5 資本財 0.2 0.2 0.2 自動車・同部品 -0.2 0.2 0.1 消費財（自動車除く） -0.3 -0.1 -1.3 エコノミスト予想（ロイター調査） 輸入物価 +0.4 pct 輸出物価 +0.2 pct
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