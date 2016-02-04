米新規失業保険申請件数は28.5万件、前週は27.7万件＝労働省

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［４日 ロイター］ - 米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は以下の通り 。 （失業保険・Rは修正値） 日付までの週 申請件数 ４週間移動平均 受給総数 受給者比率（％） 01/30/16 285,000 284,750 N/A N/A 01/23/16 277,000-R 282,750-R 2,255,000 1.7 01/16/16 294,000 285,250 2,273,000-R 1.7 01/09/16 283,000 278,500 2,219,000 1.6 01/02/16 277,000 275,750 2,264,000 1.7 12/26/15 287,000 277,000 2,234,000 1.6 12/19/15 267,000 272,500 2,205,000 1.6 12/12/15 272,000 270,750 2,195,000 1.6 エコノミスト予想 申請件数: 280,000 受給総数: 2.240 mln
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