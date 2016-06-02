米新規失業保険申請件数は26.7万件、前週は26.8万件＝労働省

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［２日 ロイター］ - 米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は以下の通り 。 （失業保険・Rは修正値） 日付までの週 申請件数 ４週間移動平均 受給総数 受給者比率（％） 05/28/16 267,000 276,750 N/A N/A 05/21/16 268,000 278,500 2,172,000 1.6 05/14/16 278,000 275,750 2,160,000-R 1.6 05/07/16 294,000 268,250 2,153,000 1.6 04/30/16 274,000 258,000 2,165,000 1.6 04/23/16 257,000 256,000 2,124,000 1.6 04/16/16 248,000 260,750 2,129,000 1.6 04/09/16 253,000 265,000 2,135,000 1.6 エコノミスト予想 申請件数: 270,000 受給総数: 2.150 mln
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