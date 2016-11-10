米新規失業保険申請件数は25.4万件、前週は26.5万件＝労働省

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［ １０日 ロイター］ - 米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は以下の 通り。 （失業保険・Rは修正値） 日付までの週 申請件数 ４週間移動平均 受給総数 受給者比率（％） 11/05/16 254,000 259,750 N/A N/A 10/29/16 265,000 258,000-R 2,041,000 1.5 10/22/16 259,000-R 253,250-R 2,023,000-R 1.5 10/15/16 261,000 252,000 2,040,000 1.5 10/08/16 247,000 249,500 2,054,000 1.5 10/01/16 246,000 252,750 2,050,000 1.5 09/24/16 254,000 256,000 2,062,000 1.5 09/17/16 251,000 258,250 2,064,000 1.5 エコノミスト予想 申請件数: 260,000 受給総数: 2.030 mln
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