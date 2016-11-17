米新規失業保険申請件数は23.5万件、前週は25.4万件＝労働省

Markets |
［ １７日 ロイター］ - 米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は以下の 通り。 （失業保険・Rは修正値） 日付までの週 申請件数 ４週間移動平均 受給総数 受給者比率（％） 11/12/16 235,000 253,500 N/A N/A 11/05/16 254,000 260,000-R 1,977,000 1.4 10/29/16 266,000-R 258,250-R 2,043,000-R 1.5 10/22/16 259,000 253,250 2,030,000-R 1.5 10/15/16 261,000 252,000 2,040,000 1.5 10/08/16 247,000 249,500 2,054,000 1.5 10/01/16 246,000 252,750 2,050,000 1.5 09/24/16 254,000 256,000 2,062,000 1.5 エコノミスト予想 申請件数: 257,000 受給総数: 2.038 mln
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
来年のブラックスワン候補
２０１７年の想定外シナリオには、第２次プラザ合意、英ＥＵ離脱方針撤回、人民元フロート化があると、みずほ銀の唐鎌大輔氏は指摘。 記事の全文
トランプ政策との蜜月期間
トランプノミクスと日本経済の蜜月は早ければ１年前後で終焉し、再び円高・株安に振れるリスクが高いと龍谷大の竹中正治教授は分析。 記事の全文