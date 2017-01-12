米新規失業保険申請件数は24.7万件、前週は23.7万件＝労働省

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［ １２日 ロイター］ - 米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は以下の 通り。 （失業保険・Rは修正値） 日付までの週 申請件数 ４週間移動平均 受給総数 受給者比率（％） 01/07/17 247,000 256,500 N/A N/A 12/31/16 237,000-R 258,250-R 2,087,000 1.5 12/24/16 267,000-R 263,500-R 2,116,000-R 1.5 12/17/16 275,000 263,750 2,105,000-R 1.5 12/10/16 254,000 257,750 2,039,000 1.5 12/03/16 258,000 252,500 2,021,000 1.5 11/26/16 268,000 251,500 2,007,000 1.5 11/19/16 251,000 251,000 2,084,000 1.5 エコノミスト予想 申請件数: 255,000 受給総数: 2.118 mln
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