米新規失業保険申請件数は33.9万件、前週は34.1万件＝労働省

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［１４日 ロイター］ - 米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は以下の通 り。 （失業保険・Rは修正値） 日付までの週 申請件数 ４週間移動平均 受給総数 受給者比率（％） 11/09/13 339,000 344,000 N/A N/A 11/02/13 341,000-R 349,750-R 2,874,000 2.2 10/26/13 346,000-R 357,750-R 2,874,000-R 2.2 10/19/13 350,000 348,250 2,867,000-R 2.2 10/12/13 362,000 337,500 2,850,000 2.2 10/05/13 373,000 324,750 2,882,000 2.2 09/28/13 308,000 305,000 2,902,000 2.2 09/21/13 307,000 308,750 2,921,000 2.2 エコノミスト予想 申請件数: 330,000 受給総数: 2.870 mln
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