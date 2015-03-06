2月の米非農業部門雇用者数は＋29.5万人、失業率5.5％＝労働省

［６日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 Feb Jan (Prev) Dec 非農業部門雇用者増減 295 239 257 329 （単位：1000人） 失業率（％） 5.5 平均週間労働時間 34.6 34.6 34.6 時間当たり賃金（ドル） 24.78 24.75 24.75 増減率（％） 0.1 0.5 業態別雇用者数増減（単位：1000人） Feb Jan (Prev) 民間部門合計 288 237 267 製造 8 21 22 政府 7 2 -10 Ｕ‐６失業率（％）＊ Feb Jan 11.0 11.3 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +240,000 民間部門雇用者数 +229,000 失業率 5.6 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.6 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）