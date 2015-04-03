3月の米非農業部門雇用者数は+12.6万人、失業率5.5％＝労働省

［ ３日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。
March Feb Jan 非農業部門雇用者増減 126 264 201 （単位：1000人） 失業率（％） 5.5 5.5 5.7
平均週間労働時間 34.5 34.6 34.6 製造業労働時間 40.9 41.0 41.0 ─残業時間 3.4 3.4 3.5 時間当たり賃金（ドル） 24.86 24.79 24.76 増減率（％） 0.3 0.1
業態別雇用者数増減（単位：1000人） March Feb Jan 民間部門合計 129 264 202
財生産 -13 20 51 建設 -1 29 41 製造 -1 2 17 サービス 142 244 151 卸売 5.8 9.6 12.3 小売 25.9 32.3 35.4 輸送・保管 9.5 9.7 -13.1 情報 2 7 6 金融取引 8 7 19 専門職 40 42 20 人材派遣 11.4 -7.5 -7.8 レジャー・接客 13 70 24
政府 -3 0 -1
家計調査 March Feb （単位：1000人） 労働人口増減 -96 -178 就業者増減 34 96 失業者増減 -130 -274
Ｕ‐６失業率（％）＊ March Feb Jan 10.9 11.0 11.3 長期失業者（27週間以上） （単位：1000人） 2,563 2,709 2,800
エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +245,000 民間部門雇用者数 +237,000 失業率 5.5 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.6 hours
＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）
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