5月の米非農業部門雇用者数は＋28万人、失業率5.5％＝労働省

［５日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 May April (Prev) March (Prev) 非農業部門雇用者増減 280 221 223 119 85 （単位：1000人） 失業率（％） 5.5 5.4 5.4 5.5 5.5 平均週間労働時間 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 製造業労働時間 40.7 40.7 40.8 40.9 40.9 ─残業時間 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 時間当たり賃金（ドル） 24.96 24.88 24.87 24.85 24.84 増減率（％） 0.3 0.1 業態別雇用者数増減（単位：1000人） May April (Prev) March (Prev) 民間部門合計 262 206 213 117 94 財生産 6 21 31 -20 -21 建設 17 35 45 -12 -9 製造 7 1 1 6 0 サービス 256 185 182 137 115 卸売 4.1 -2.3 -4.5 5.4 9.9 小売 31.4 13.3 12.1 31.6 24.5 輸送・保管 13.1 10.8 15.2 1.9 8.1 情報 -3 8 3 -2 0 金融取引 13 8 9 13 7 専門職 63 66 62 39 35 人材派遣 20.1 16.1 16.1 15.8 13.2 レジャー・接客 57 10 17 6 -6 政府 18 15 10 2 -9 家計調査 May April March（単位：1000人） 労働人口増減 397 166 -96 就業者増減 272 192 34 失業者増減 125 -26 -130 Ｕ‐６失業率（％）＊ May April March 10.8 10.8 10.9 長期失業者（27週間以上） May April March （単位：1000人） 2,502 2,525 2,563 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +225,000 民間部門雇用者数 +220,000 失業率 5.4 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）