6月の米非農業部門雇用者数は＋22.3万人、失業率5.3％＝労働省

［２日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 June May (Prev) April (Prev) 非農業部門雇用者増減 223 254 280 187 221 （単位：1000人） 失業率（％） 5.3 5.5 5.5 5.4 5.4 平均週間労働時間 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 製造業労働時間 40.7 40.8 40.7 40.7 40.7 ─残業時間 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 時間当たり賃金（ドル） 24.95 24.95 24.96 24.89 24.88 増減率（％） 0.0 0.2 業態別雇用者数増減（単位：1000人） June May (Prev) April (Prev) 民間部門合計 223 250 262 189 206 財生産 1 4 6 16 21 建設 0 15 17 30 35 製造 4 7 7 0 1 サービス 222 246 256 173 185 卸売 -0.2 5.3 4.1 -3.9 -2.3 小売 32.9 26.4 31.4 10.8 13.3 輸送・保管 17.1 12.2 13.1 11.5 10.8 情報 7 -1 -3 10 8 金融取引 20 10 13 7 8 専門職 64 74 63 66 66 人材派遣 19.8 17.2 20.1 10.8 16.1 レジャー・接客 22 54 57 8 10 政府 0 4 18 -2 15 家計調査 June May April（単位：1000人） 労働人口増減 -432 397 166 就業者増減 -56 272 192 失業者増減 -375 125 -26 Ｕ‐６失業率（％）＊ June May April 10.5 10.8 10.8 長期失業者（27週間以上） June May April （単位：1000人） 2,121 2,502 2,525 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +230,000 民間部門雇用者数 +225,000 失業率 5.4 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）