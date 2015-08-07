7月の米非農業部門雇用者数は＋21.5万人、失業率5.3％＝労働省

［７日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 July June (Prev) May (Prev) 非農業部門雇用者増減 215 231 223 260 254 （単位：1000人） 失業率（％） 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 平均週間労働時間 34.6 34.5 34.5 34.5 34.5 製造業労働時間 40.7 40.6 40.7 40.7 40.8 ─残業時間 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 時間当たり賃金（ドル） 24.99 24.94 24.95 24.95 24.95 増減率（％） 0.2 0.0 業態別雇用者数増減（単位：1000人） July June (Prev) May (Prev) 民間部門合計 210 227 223 252 250 財生産 17 -2 1 -2 4 建設 6 0 0 12 15 製造 15 2 4 6 7 サービス 193 229 222 254 246 卸売 6.3 3.2 -0.2 9.6 5.3 小売 35.9 36.5 32.9 33.0 26.4 輸送・保管 14.4 13.8 17.1 13.2 12.2 情報 2 4 7 -1 -1 金融取引 17 17 20 9 10 専門職 40 69 64 68 74 人材派遣 -8.9 16.5 19.8 8.6 17.2 レジャー・接客 30 24 22 56 54 政府 5 4 0 8 4 家計調査 July June May（単位：1000人） 労働人口増減 69 -432 397 就業者増減 101 -56 272 失業者増減 -33 -375 125 Ｕ‐６失業率（％）＊ July June May 10.4 10.5 10.8 長期失業者（27週間以上） July June May （単位：1000人） 2,180 2,121 2,502 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +223,000 民間部門雇用者数 +215,000 失業率 5.3 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）