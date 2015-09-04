8月の米非農業部門雇用者数は＋17.3万人、失業率5.1％＝労働省

［４日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 Aug July (Prev) June (Prev) 非農業部門雇用者増減 173 245 215 245 231 （単位：1000人） 失業率（％） 5.1 5.3 5.3 5.3 5.3 平均週間労働時間 34.6 34.5 34.6 34.5 34.5 製造業労働時間 40.8 40.8 40.7 40.7 40.6 ─残業時間 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 時間当たり賃金（ドル） 25.09 25.01 24.99 24.95 24.94 増減率（％） 0.3 0.2 業態別雇用者数増減（単位：1000人） Aug July (Prev) June (Prev) 民間部門合計 140 224 210 218 227 財生産 -24 13 17 -3 -2 建設 3 7 6 1 0 製造 -17 12 15 1 2 サービス 164 211 193 221 229 卸売 7.8 6.4 6.3 3.1 3.2 小売 11.2 32.4 35.9 36.2 36.5 輸送・保管 7.3 13.6 14.4 12.7 13.8 情報 -7 2 2 3 4 金融取引 19 21 17 21 17 専門職 33 39 40 68 69 人材派遣 10.7 -9.2 -8.9 19.9 16.5 レジャー・接客 33 30 30 19 24 政府 33 21 5 27 4 家計調査 Aug July June（単位：1000人） 労働人口増減 -41 69 -432 就業者増減 196 101 -56 失業者増減 -237 -33 -375 Ｕ‐６失業率（％）＊ Aug July June 10.3 10.4 10.5 長期失業者（27週間以上） Aug July June （単位：1000人） 2,187 2,180 2,121 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +220,000 民間部門雇用者数 +215,000 失業率 5.2 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）