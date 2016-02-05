1月の米非農業部門雇用者数は＋15.1万人、失業率4.9％＝労働省

［ワシントン ５日 ロイター］ - 米労働省が発表した１月の米雇用統計は、非農 業部門雇用者数が１５万１０００人増と、１９万人増を見込んでいた市場予想以上に伸び が鈍った。異例の暖冬による追い風が弱まった。 一方、失業率は４．９％と、２００８年２月以来の水準に低下した。 昨年１１、１２月分は２０００人の下方修正となった。 詳細は以下の通り。 Jan Dec (Prev) Nov (Prev) 非農業部門雇用者増減 151 262 292 280 252 （単位：1000人） 失業率（％） 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 平均週間労働時間 34.6 34.5 34.5 34.5 34.5 製造業労働時間 40.7 40.6 40.6 40.7 40.7 ─残業時間 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 時間当たり賃金（ドル） 25.39 25.27 25.24 25.27 25.25 増減率（％） 0.5 0.0 業態別雇用者数増減（単位：1000人） Jan Dec (Prev) Nov (Prev) 民間部門合計 158 251 275 279 240 財生産 40 54 45 53 39 建設 18 48 45 65 48 製造 29 13 8 3 2 サービス 118 197 230 226 201 卸売 8.8 5.1 2.4 9.7 8.9 小売 57.7 -0.8 4.3 51.8 32.0 輸送・保管 -20.3 17.0 23.1 11.8 20.2 情報 1 8 16 -18 -9 金融取引 18 10 11 18 15 専門職 9 60 73 48 21 人材派遣 -25.2 25.1 34.4 0.7 -12.0 レジャー・接客 44 31 29 46 47 政府 -7 11 17 1 12 家計調査 Jan Jan Dec Nov（単位：1000人） 労働人口増減 284 502 466 271 就業者増減 409 615 485 247 失業者増減 -125 -113 -20 25 Ｕ‐６失業率（％）＊ Jan Dec Nov 9.9 9.9 9.9 長期失業者（27週間以上） （単位：1000人） 2,089 2,085 2,054 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +190,000 民間部門雇用者数 +183,000 失業率 5.0 pct 時間当たり賃金増減 +0.3 pct 平均週間労働時間 34.5 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）