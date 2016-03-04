2月の米非農業部門雇用者数は＋24.2万人、失業率4.9％＝労働省

［ワシントン ４日 ロイター］ - 米労働省が発表した２月の米雇用統計は、非農 業部門雇用者数が２４万２０００人増となり、１９万人増を見込んでいた市場予想を超え て増加した。労働市場が力強さを増していることが確認され、連邦準備理事会（ＦＲＢ） による年内の緩やかな利上げ実施を後押しすると見られる。 失業率は４．９％と前月から横ばいとなり、８年ぶりの低水準を維持した。 １２月、１月分は３万人の上方修正となった。 統計の詳細は以下の通り。 Feb Jan (Prev) Dec (Prev) 非農業部門雇用者増減 242 172 151 271 262 （単位：1000人） 失業率（％） 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 平均週間労働時間 34.4 34.6 34.6 34.5 34.5 製造業労働時間 40.8 40.8 40.7 40.6 40.6 ─残業時間 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 時間当たり賃金（ドル） 25.35 25.38 25.39 25.26 25.27 増減率（％） -0.1 0.5 業態別雇用者数増減（単位：1000人） Feb Jan (Prev) Dec (Prev) 民間部門合計 230 182 158 259 251 財生産 -15 29 40 44 54 建設 19 15 18 48 48 製造 -16 23 29 6 13 サービス 245 153 118 215 197 卸売 0.7 9.9 8.8 3.8 5.1 小売 54.9 62.1 57.7 6.6 -0.8 輸送・保管 -5.3 -19.5 -20.3 16.5 17.0 情報 12 4 1 10 8 金融取引 6 16 18 8 10 専門職 23 15 9 60 60 人材派遣 -9.8 -21.7 -25.2 24.9 25.1 レジャー・接客 48 45 44 35 31 政府 12 -10 -7 12 11 家計調査 Feb Jan Dec（単位：1000人） 労働人口増減 555 502 466 就業者増減 530 615 485 失業者増減 24 -113 -20 Ｕ‐６失業率（％）＊ Feb Jan Dec 9.7 9.9 9.9 長期失業者（27週間以上） （単位：1000人） 2,165 2,089 2,085 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +190,000 民間部門雇用者数 +185,000 失業率 4.9 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.6 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）