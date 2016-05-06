4月の米非農業部門雇用者数は＋16万人、失業率5.0％＝労働省

［ ６日 ロイター］ - 米労働省が発表した４月の雇用統計は、非農業部門の雇用 者数が１６万人増と、７カ月ぶりの低い伸びにとどまった。伸びは予想の２０万２０００ 人増を下回った。 失業率は５．０％で変わらずだった。 詳細は以下のとおり。 April March (Prev) Feb (Prev) 非農業部門雇用者増減 160 208 215 233 245 （単位：1000人） 失業率（％） 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 平均週間労働時間 34.5 34.4 34.4 34.4 34.4 製造業労働時間 40.7 40.7 40.6 40.7 40.7 ─残業時間 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 時間当たり賃金（ドル） 25.53 25.45 25.43 25.39 25.36 増減率（％） 0.3 0.2 業態別雇用者数増減（単位：1000人） April March (Prev) Feb (Prev) 民間部門合計 171 184 195 222 236 財生産 -3 0 -4 -20 -15 建設 1 41 37 13 20 製造 4 -29 -29 -16 -18 サービス 174 184 199 242 251 卸売 2.7 9.7 5.5 2.4 1.0 小売 -3.1 39.0 47.7 52.0 67.1 輸送・保管 8.6 4.9 -2.5 0.4 -6.5 情報 0 6 1 11 10 金融取引 20 14 15 8 5 専門職 65 37 33 35 30 人材派遣 9.3 9.3 4.0 -2.2 -12.4 レジャー・接客 22 24 40 37 45 政府 -11 24 20 11 9 家計調査 April March Feb（単位：1000人） 労働人口増減 -362 396 555 就業者増減 -316 246 530 失業者増減 -46 151 24 Ｕ‐６失業率（％）＊ April March Feb 9.7 9.8 9.7 長期失業者（27週間以上） （単位：1000人） 2,063 2,213 2,165 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +202,000 民間部門雇用者数 +193,000 失業率 5.0 pct 時間当たり賃金増減 +0.3 pct 平均週間労働時間 34.5 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）