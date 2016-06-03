再送-5月の米非農業部門雇用者数は＋3.8万人、失業率4.7％＝労働省

(速報にリンクさせて再送します。) ［３日 ロイター］ - 米労働省が発表した５月の米雇用統計は非農業部門雇用者数 が３万８０００人増となり、２０１０年９月以来の小幅な伸びとなった。予想の１６万４ ０００人増も大幅に下回った。 米通信大手ベライゾン・コミュニケーションズ のストライキのほか、財生産部 門の雇用が軟調となったことが響いた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げが困難にな る可能性がある。 失業率は４．７％と、前月の５．０％から低下し、２００７年１１月以来の低水準と なった。低下は労働参加率の低下を反映していると見られる。 詳細は以下のとおり。 May April (Prev) March (Prev) 非農業部門雇用者増減 38 123 160 186 208 （単位：1000人） 失業率（％） 4.7 5.0 5.0 5.0 5.0 平均週間労働時間 34.4 34.4 34.5 34.4 34.4 製造業労働時間 40.8 40.7 40.7 40.6 40.7 ─残業時間 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 時間当たり賃金（ドル） 25.59 25.54 25.53 25.45 25.45 増減率（％） 0.2 0.4 業態別雇用者数増減（単位：1000人） May April (Prev) March (Prev) 民間部門合計 25 130 171 167 184 財生産 -36 -14 -3 -7 0 建設 -15 -5 1 37 41 製造 -10 2 4 -29 -29 サービス 61 144 174 174 184 卸売 -10.3 1.8 2.7 3.6 9.7 小売 11.4 -5.1 -3.1 42.4 39.0 輸送・保管 -0.5 10.1 8.6 5.7 4.9 情報 -34 3 0 8 6 金融取引 8 18 20 14 14 専門職 10 55 65 31 37 人材派遣 -21.0 5.0 9.3 -1.8 9.3 レジャー・接客 11 11 22 18 24 政府 13 -7 -11 19 24 家計調査 May April March（単位：1000人） 労働人口増減 -458 -362 396 就業者増減 26 -316 246 失業者増減 -484 -46 151 Ｕ‐６失業率（％）＊ May April March 9.7 9.7 9.8 長期失業者（27週間以上） May April March （単位：1000人） 1,885 2,063 2,213 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +164,000 民間部門雇用者数 +152,000 失業率 4.9 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）