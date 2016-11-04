10月の米非農業部門雇用者数は＋16.1万人、失業率4.9％＝労働省

［ワシントン ４日 ロイター］ - 米労働省が発表した１０月の米雇用統計は非農 業部門雇用者数が１６万１０００人増となった。予想の１７万５０００人増を下回ったっ たものの堅調なペースは維持されており、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の１２月の利上げ に向け地合いが整いつつある可能性がある。 失業率は４．９％と、前月の５．０％から低下した。低下は労働参加人口の減少を反 映していると見られる。 ８月と９月の非農業部門雇用者数は従来発表より４万４０００人上方修正された。 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 Oct Sept (Prev) Aug (Prev) 非農業部門雇用者増減 161 191 156 176 167 （単位：1000人） 失業率（％） 4.9 5.0 5.0 4.9 4.9 平均週間労働時間 34.4 34.4 34.4 34.3 34.3 製造業労働時間 40.8 40.7 40.7 40.6 40.6 ─残業時間 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 時間当たり賃金（ドル） 25.92 25.82 25.79 25.74 25.73 増減率（％） 0.4 0.3 業態別雇用者数増減（単位：1000人） Oct Sept (Prev) Aug (Prev) 民間部門合計 142 188 167 132 144 財生産 0 14 10 -26 -25 建設 11 23 23 -6 -5 製造 -9 -8 -13 -16 -16 サービス 142 174 157 158 169 卸売 6.3 11.9 9.7 3.4 4.7 小売 -1.1 22.2 22.0 16.8 20.9 輸送・保管 7.5 -3.1 -9.0 18.9 18.6 情報 4 1 1 -1 -4 金融取引 14 4 6 18 13 専門職 43 78 67 28 31 人材派遣 6.4 31.0 23.2 -2.8 -1.0 レジャー・接客 10 7 15 10 21 政府 19 3 -11 44 23 家計調査 Oct Sept Aug（単位：1000人） 労働人口増減 -195 444 176 就業者増減 -43 354 97 失業者増減 -152 90 79 Ｕ‐６失業率（％）＊ Oct Sept Aug 9.5 9.7 9.7 長期失業者（27週間以上） （単位：1000人） 1,979 1,974 2,006 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +175,000 民間部門雇用者数 +166,000 失業率 4.9 pct 時間当たり賃金増減 +0.3 pct 平均週間労働時間 34.4 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）