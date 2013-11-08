10月の米非農業部門雇用者数は＋20.4万人、失業率7.3％＝労働省

［８日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 Oct Sept (Prev) Aug (Prev) 非農業部門雇用者増減 204 163 148 238 193 （単位：1000人） 失業率（％） 7.3 7.2 7.2 7.3 7.3 平均週間労働時間 34.4 34.4 34.5 34.5 34.5 製造業労働時間 40.9 40.9 40.8 40.9 40.8 ─残業時間 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 時間当たり賃金（ドル） 24.10 24.08 24.09 24.05 24.06 増減率（％） 0.1 0.1 業態別雇用者数増減（単位：1000人） Oct Sept (Prev) Aug (Prev) 民間部門合計 212 150 126 207 161 財生産 35 27 26 20 18 建設 11 18 20 1 2 製造 19 4 2 15 13 サービス 177 123 100 187 143 卸売 -5.4 14.3 16.1 6.4 9.1 小売 44.4 22.3 20.8 38.3 31.9 輸送・保管 0.0 29.5 23.4 12.3 6.3 情報 5 4 4 -21 -17 金融取引 7 -1 -2 -1 -3 専門職 44 32 32 42 30 人材派遣 3.3 11.4 20.2 15.1 21.2 レジャー・接客 53 13 -13 49 21 政府 -8 13 22 31 32 家計調査 Oct Sept Aug（単位：1000人） 労働人口増減 -720 73 -312 就業者増減 -735 133 -115 失業者増減 17 -61 -198 Ｕ‐６失業率（％）＊ Oct Sept Aug 13.8 13.6 13.7 長期失業者（27週間以上） Oct Sept Aug （単位：1000人） 4,063 4,146 4,290 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +125,000 民間部門雇用者数 +125,000 失業率 7.3 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）