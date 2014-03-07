2月の米非農業部門雇用者数は＋17.5万人、失業率6.7％＝労働省

［７日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 Feb Jan (Prev) Dec (Prev) 非農業部門雇用者増減 175 129 113 84 75 （単位：1000人） 失業率（％） 6.7 6.6 6.6 6.7 6.7 平均週間労働時間 34.2 34.3 34.4 34.3 34.4 製造業労働時間 40.7 40.7 40.7 40.9 40.9 ─残業時間 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 時間当たり賃金（ドル） 24.31 24.22 24.21 24.17 24.16 増減率（％） 0.4 0.2 業態別雇用者数増減（単位：1000人） Feb Jan (Prev) Dec (Prev) 民間部門合計 162 145 142 86 89 財生産 22 61 76 -13 -13 建設 15 50 48 -20 -22 製造 6 6 21 7 8 サービス 140 84 66 99 102 卸売 14.8 20.5 13.9 11.0 10.2 小売 -4.1 -22.6 -12.9 52.0 62.7 輸送・保管 -3.6 17.2 9.9 4.5 10.6 情報 -16 -8 0 -15 -10 金融取引 9 -2 -2 2 3 専門職 79 42 36 16 4 人材派遣 24.4 2.1 8.1 32.2 30.1 レジャー・接客 25 22 24 18 20 政府 13 -16 -29 -2 -14 家計調査 Feb Jan Dec（単位：1000人） 労働人口増減 264 499 -347 就業者増減 42 616 143 失業者増減 223 -117 -490 Ｕ‐６失業率（％）＊ Feb Jan Dec 12.6 12.7 13.1 長期失業者（27週間以上） Feb Jan Dec （単位：1000人） 3,849 3,646 3,878 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +149,000 民間部門雇用者数 +154,000 失業率 6.6 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.4 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）