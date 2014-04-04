3月の米非農業部門雇用者数は＋19.2万人、失業率6.7％＝労働省

［４日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 March Feb (Prev) Jan (Prev) 非農業部門雇用者増減 192 197 175 144 129 （単位：1000人） 失業率（％） 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6 平均週間労働時間 34.5 34.3 34.2 34.4 34.3 製造業労働時間 41.1 40.8 40.7 40.7 40.7 ─残業時間 3.5 3.4 3.3 3.5 3.4 時間当たり賃金（ドル） 24.30 24.31 24.31 24.22 24.22 増減率（％） 0.0 0.4 業態別雇用者数増減（単位：1000人） March Feb (Prev) Jan (Prev) 民間部門合計 192 188 162 166 145 財生産 25 40 22 65 61 建設 19 18 15 51 50 製造 -1 19 6 8 6 サービス 167 148 140 101 84 卸売 7.1 14.5 14.8 18.3 20.5 小売 21.3 -1.9 -4.1 -21.5 -22.6 輸送・保管 7.9 -5.4 -3.6 15.5 17.2 情報 2 -8 -16 -3 -8 金融取引 1 9 9 -1 -2 専門職 57 81 79 49 42 人材派遣 28.5 27.6 24.4 7.6 2.1 レジャー・接客 29 29 25 25 22 政府 0 9 13 -22 -16 家計調査 March Feb Jan（単位：1000人） 労働人口増減 503 264 523 就業者増減 476 42 638 失業者増減 27 223 -115 Ｕ‐６失業率（％）＊ March Feb Jan 12.7 12.6 12.7 長期失業者（27週間以上） March Feb Jan （単位：1000人） 3,739 3,849 3,646 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +200,000 民間部門雇用者数 +195,000 失業率 6.6 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.4 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）