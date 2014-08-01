7月の米非農業部門雇用者数は＋20.9万人、失業率6.2％＝労働省

［１日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 July June (Prev) May (Prev) 非農業部門雇用者増減 209 298 288 229 224 （単位：1000人） 失業率（％） 6.2 6.1 6.1 6.3 6.3 平均週間労働時間 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 製造業労働時間 40.9 41.1 41.1 41.1 41.1 ─残業時間 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 時間当たり賃金（ドル） 24.45 24.44 24.45 24.38 24.39 増減率（％） 0.0 0.2 業態別雇用者数増減（単位：1000人） July June (Prev) May (Prev) 民間部門合計 198 270 262 228 224 財生産 58 38 26 26 22 建設 22 10 6 9 9 製造 28 23 16 15 11 サービス 140 232 236 202 202 卸売 2.7 14.2 15.1 6.0 9.0 小売 26.7 41.2 40.2 12.0 10.5 輸送・保管 7.9 14.8 16.6 16.6 18.8 情報 2 10 9 -6 -12 金融取引 7 17 17 8 8 専門職 47 73 67 57 58 人材派遣 8.5 13.9 10.1 14.5 15.5 レジャー・接客 21 23 39 45 45 政府 11 28 26 1 0 家計調査 July June May（単位：1000人） 労働人口増減 329 81 192 就業者増減 131 407 145 失業者増減 197 -325 46 Ｕ‐６失業率（％）＊ July June May 12.2 12.1 12.2 長期失業者（27週間以上） July June May （単位：1000人） 3,155 3,081 3,374 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +233,000 民間部門雇用者数 +230,000 失業率 6.1 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）