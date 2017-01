7月の米非農業部門雇用者数は＋20.9万人、失業率6.2％＝労働省

[1日 ロイター] - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 July June (Prev) May (Prev) 非農業部門雇用者増減 209 298 288 229 224 (単位:1000人) 失業率(%) 6.2 6.1 6.1 6.3 6.3 平均週間労働時間 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 製造業労働時間 40.9 41.1 41.1 41.1 41.1 ─残業時間 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 時間当たり賃金(ドル) 24.45 24.44 24.45 24.38 24.39 増減率(%) 0.0 0.2 業態別雇用者数増減(単位:1000人) July June (Prev) May (Prev) 民間部門合計 198 270 262 228 224 財生産 58 38 26 26 22 建設 22 10 6 9 9 製造 28 23 16 15 11 サービス 140 232 236 202 202 卸売 2.7 14.2 15.1 6.0 9.0 小売 26.7 41.2 40.2 12.0 10.5 輸送・保管 7.9 14.8 16.6 16.6 18.8 情報 2 10 9 -6 -12 金融取引 7 17 17 8 8 専門職 47 73 67 57 58 人材派遣 8.5 13.9 10.1 14.5 15.5 レジャー・接客 21 23 39 45 45 政府 11 28 26 1 0 家計調査 July June May(単位:1000人) 労働人口増減 329 81 192 就業者増減 131 407 145 失業者増減 197 -325 46 U‐6失業率(%)* July June May 12.2 12.1 12.2 長期失業者(27週間以上) July June May (単位:1000人) 3,155 3,081 3,374 エコノミスト予想(ロイター調査) 非農業部門雇用者増減 +233,000 民間部門雇用者数 +230,000 失業率 6.1 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours *U6:(完全失業者+縁辺労働者+経済情勢のためにパートタイムで就業している者) /(労働力人口+縁辺労働者)