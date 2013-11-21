10月の米卸売物価指数は‐0.2％、コア指数は＋0.2％＝労働省

［２１日 ロイター］ - 米労働省が発表した卸売物価指数（ＰＰＩ）統計は以下の とおり。 （1982＝100、前月比は季節調整後、前年比は原数値％） OCT Sept OCT13/12 Aug 完成品 -0.2 -0.1 0.3 0.3 食品・エネルギーを除くコア 0.2 0.1 1.4 unch 消費者食品 0.8 -1.0 1.7 0.6 エネルギー全体 -1.5 0.5 -3.3 0.8 完成品指数（Ｘ） 196.9 197.3 N/A 居住用天然ガス（Ｗ） -0.6 1.0 6.8 -1.7 ガソリン -3.8 -0.1 -11.3 2.6 ヒーティング・オイル -1.0 6.0 -2.1 -5.7 たばこ製品（Ｘ） unch unch 3.1 unch 乗用車 1.7 0.3 1.0 -0.5 資本財 0.1 0.3 1.0 -0.1 処方せん薬 0.3 -1.5 5.1 0.2 中間製品 -0.4 0.1 -0.8 unch 食品・エネルギーを除く -0.1 0.1 0.9 0.2 工業原材料 -0.1 unch -0.4 0.2 建設資材 unch 0.4 1.9 0.2 エネルギー製品 -1.2 0.3 -4.9 0.6 原材料 -0.9 0.5 -0.5 -2.7 食品・エネルギーを除く（Ｙ） -0.5 -1.0 -4.9 -0.4 食品・飼料 1.2 -0.4 -5.1 -4.2 非食品材料 -2.1 1.0 2.5 -1.8 エネルギー原材料（Ｚ） -2.9 2.0 7.3 -2.7 石油（Ｘ） -4.2 3.3 7.5 -1.2 Ｗ―１９９０年＝１００ Ｘ―季節調整前 Ｙ―原油含まず Ｚ―原油含む エコノミスト予想（ロイター調査） ＰＰＩ -0.2 pct コアＰＰＩ +0.1 pct