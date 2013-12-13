11月の米卸売物価指数は‐0.1％、コア指数は＋0.1％＝労働省

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［１３日 ロイター］ - 米労働省が発表した卸売物価指数（ＰＰＩ）統計は以下の とおり。 （1982＝100、前月比は季節調整後、前年比は原数値％） NOV Oct NOV13/12 Sept 完成品 -0.1 -0.2 0.7 -0.1 食品・エネルギーを除くコア 0.1 0.2 1.3 0.1 消費者食品 unch 0.8 0.6 -1.0 エネルギー全体 -0.4 -1.5 -0.6 0.5 完成品指数（Ｘ） 195.9 196.9 N/A 居住用天然ガス（Ｗ） 0.1 -0.6 4.7 1.0 ガソリン -0.7 -3.8 -4.6 -0.1 ヒーティング・オイル -5.7 -1.0 -4.2 6.0 たばこ製品（Ｘ） unch unch 3.0 unch 乗用車 -0.8 1.7 -0.3 0.3 資本財 0.1 0.1 1.0 0.3 処方せん薬 -0.1 0.3 4.7 -1.5 中間製品 -0.5 -0.4 -0.5 0.1 食品・エネルギーを除く -0.1 -0.1 0.8 0.1 工業原材料 -0.3 -0.1 -0.3 unch 建設資材 unch unch 1.7 0.4 エネルギー製品 -1.5 -1.2 -3.1 0.3 原材料 -2.6 -0.9 -3.3 0.5 食品・エネルギーを除く（Ｙ） 1.4 -0.5 -5.2 -1.0 食品・飼料 -0.3 1.2 -5.8 -0.4 非食品材料 -3.9 -2.1 -1.7 1.0 エネルギー原材料（Ｚ） -6.6 -2.9 0.6 2.0 石油（Ｘ） -11.7 -4.2 0.9 3.3 Ｗ―１９９０年＝１００ Ｘ―季節調整前 Ｙ―原油含まず Ｚ―原油含む エコノミスト予想（ロイター調査） ＰＰＩ unchanged コアＰＰＩ +0.1 pct
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