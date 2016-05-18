BRIEF-米原油在庫、131.0万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：283.3万バレル減）

［ １８日 ］ -

* 米留出油在庫、317.0万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：64.2万バレル減）

* 米石油製品輸入、日量6.8万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所処理量、日量19.2万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ヒーティングオイル在庫、64.5万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量2.2万バレル増=米ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン在庫、249.6万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：15.0万バレル減）

* 米原油在庫、131.0万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：283.3万バレル減）

* 米製油所稼働率、1.4％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油生産、日量16.0万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、46.1万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン生産、日量5.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計