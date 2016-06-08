BRIEF-米原油在庫、322.6万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：274.0万バレル減）

［８日 ロイター］ -

* 米ヒーティングオイル在庫、22.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、1.1％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油在庫、322.6万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：274.0万バレル減）

* 米ガソリン在庫、101.0万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：67.4万バレル減）

* 米留出油在庫、175.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：12.5万バレル減）

* 米ガソリン生産、日量20.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、136.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所処理量、日量21.1万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油生産、日量8.1万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量26.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量13.4万バレル減=米ＥＩＡ週間石油在庫統計