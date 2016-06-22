BRIEF-米原油在庫、91.7万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：167.1万バレル減）

［ ２２日 ロイター］ -

* 米ガソリン在庫、62.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：32.6万バレル減）

* 米ヒーティングオイル在庫、91.8万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所処理量、日量18.8万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油在庫、91.7万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：167.1万バレル減）

* 米留出油在庫、15.1万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：25.7万バレル増）

* 米石油製品輸入、日量14.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン生産、日量58.2万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、128.0万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油生産、日量2.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、1.1％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量81.7万バレル増=米ＥＩＡ週間石油在庫統計