BRIEF-米原油在庫、234.2万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：210.0万バレル減）

［ ２０日 ロイター］ -

* 米留出油在庫、21.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：60.0万バレル増）

* 米ガソリン在庫、91.1万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：横ばい）

* 米留出油生産、日量3.0万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン生産、日量16.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、0.9％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ヒーティングオイル在庫、118.5万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油在庫、234.2万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：210.0万バレル減）

* 米製油所処理量、日量31.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量17.3万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、18.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量29.3万バレル増=米ＥＩＡ週間石油在庫統計