BRIEF-米原油在庫、227.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：92.1万バレル増）

［ ３１日 ロイター］ -

* 米原油在庫、227.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：92.1万バレル増）

* 米留出油在庫、149.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：15.7万バレル減）

* 米製油所処理量、日量6.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量40.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油生産、日量12.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ヒーティングオイル在庫、37.6万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、0.3％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン在庫、69.1万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：115.7万バレル減）

* 米ガソリン生産、日量1.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、103.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量25.4万バレル増=米ＥＩＡ週間石油在庫統計