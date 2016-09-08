BRIEF-米原油在庫、1451.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：22.5万バレル増）

［８日 ロイター］ -

* 米留出油生産、日量5.8万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ヒーティングオイル在庫、1.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量8.5万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、43.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所処理量、日量31.5万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン生産、日量15.2万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、0.9％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油在庫、1451.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：22.5万バレル増）

* 米原油輸入、日量165.1万バレル減=米ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン在庫、421.1万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：17.1万バレル減）

* 米留出油在庫、338.2万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：68.4万バレル増）