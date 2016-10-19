BRIEF-米原油在庫、530.0万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：270.5万バレル増）

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［ １９日 ロイター］ -
* 米原油在庫、530.0万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：270.5万バレル増）
* 米石油製品輸入、日量21.5万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ヒーティングオイル在庫、80.0万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ヒーティングオイル在庫、81.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、163.5万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ガソリン在庫、250.0万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：131.9万バレル減）
* 米留出油在庫、120.0万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：155.0万バレル減）
* 米ガソリン在庫、246.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：131.9万バレル減）
* 米ガソリン生産、日量43.7万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所処理量、日量18.2万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所稼働率、0.5％低下=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米留出油生産、日量10.3万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米原油輸入、日量91.2万バレル減=米ＥＩＡ週間石油在庫統計
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