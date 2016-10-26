BRIEF-米原油在庫、55.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：169.9万バレル増）

［ ２６日 ロイター］ -

* 米原油在庫、55.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：169.9万バレル増）

* 米ヒーティングオイル在庫、45.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量13.3万バレル増=米ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン在庫、195.6万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：96.3万バレル減）

* 米留出油生産、日量6.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油在庫、335.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：141.3万バレル減）

* 米ガソリン生産、日量33.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、0.6％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所処理量、日量18.2万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量16.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、133.7万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計