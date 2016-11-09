BRIEF-米原油在庫、243.2万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：133.0万バレル増）

［ ９日 ］ -

* 米ガソリン在庫、284.1万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：102.5万バレル減）

* 米ヒーティングオイル在庫、14.1万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所処理量、日量36.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量155.9万バレル減=米ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油在庫、194.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：214.4万バレル減）

* 米留出油生産、日量12.2万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン生産、日量63.2万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量17.2万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、1.9％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油在庫、243.2万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：133.0万バレル増）

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、2.8万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計