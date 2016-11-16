BRIEF-米原油在庫、527.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：148.0万バレル増）

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［１６日 ロイター］ -
* 米原油在庫、527.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：148.0万バレル増）
* 米石油製品輸入、日量69.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所処理量、日量30.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ヒーティングオイル在庫、42.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所稼働率、2.1％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ガソリン在庫、74.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：41.6万バレル減）
* 米留出油在庫、31.0万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：172.9万バレル減）
* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、69.1万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米留出油生産、日量20.0万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ガソリン生産、日量30.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米原油輸入、日量91.0万バレル増=米ＥＩＡ週間石油在庫統計
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