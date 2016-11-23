BRIEF-米原油在庫、125.5万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：67.1万バレル増）

［２３日 ロイター］ -

* 米原油在庫、125.5万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：67.1万バレル増）

* 米ヒーティングオイル在庫、1.2万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量83.3万バレル減=米ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油在庫、32.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：35.7万バレル減）

* 米ガソリン在庫、231.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：64.3万バレル増）

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、8.7万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油生産、日量9.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所処理量、日量27.1万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン生産、日量45.2万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量11.1万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、1.6％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計