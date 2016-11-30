BRIEF-米原油在庫、88.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：63.6万バレル増）

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［３０日 ロイター］ -
* 米原油在庫、88.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：63.6万バレル増）
* 米ガソリン在庫、209.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：115.6万バレル増）
* 米ガソリン生産、日量28.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米石油製品輸入、日量14.0万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米原油輸入、日量3.5万バレル減=米ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ヒーティングオイル在庫、32.8万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米留出油在庫、495.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：133.6万バレル増）
* 米製油所処理量、日量11.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米留出油生産、日量13.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、241.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所稼働率、1.0％低下=ＥＩＡ週間石油在庫統計
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