BRIEF-米原油在庫、238.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：103.2万バレル減）

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［ ７日 ロイター］ -
* 米原油在庫、238.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：103.2万バレル減）
* 米ヒーティングオイル在庫、16.5万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米石油製品輸入、日量30.1万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米原油輸入、日量73.0万バレル増=米ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ガソリン在庫、342.5万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：194.8万バレル増）
* 米留出油在庫、250.1万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：184.0万バレル増）
* 米製油所処理量、日量13.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米留出油生産、日量13.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ガソリン生産、日量7.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、378.3万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所稼働率、0.6％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計
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