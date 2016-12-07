BRIEF-米原油在庫、238.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：103.2万バレル減）

［ ７日 ロイター］ -

* 米原油在庫、238.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：103.2万バレル減）

* 米ヒーティングオイル在庫、16.5万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量30.1万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量73.0万バレル増=米ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン在庫、342.5万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：194.8万バレル増）

* 米留出油在庫、250.1万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：184.0万バレル増）

* 米製油所処理量、日量13.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油生産、日量13.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン生産、日量7.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、378.3万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、0.6％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計