BRIEF-米原油在庫、256.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：158.4万バレル減）

［ １４日 ロイター］ -

* 米ガソリン在庫、49.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：254.0万バレル増）

* 米ヒーティングオイル在庫、29.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所処理量、日量5.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油在庫、76.2万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：103.7万バレル増）

* 米原油在庫、256.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：158.4万バレル減）

* 米石油製品輸入、日量22.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油生産、日量7.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン生産、日量8.5万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、122.3万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量92.9万バレル減=米ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、0.1％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計