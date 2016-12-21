BRIEF-米原油在庫、225.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：251.5万バレル減）

［ ２１日 ロイター］ -

* 米原油在庫、225.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：251.5万バレル減）

* 米ヒーティングオイル在庫、133.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン在庫、130.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：142.0万バレル増）

* 米留出油在庫、242.0万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：115.2万バレル減）

* 米留出油生産、日量11.3万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン生産、日量32.2万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量23.0万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所処理量、日量18.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、24.5万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、1.0％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量103.9万バレル増=米ＥＩＡ週間石油在庫統計