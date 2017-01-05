BRIEF-米原油在庫、705.1万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：215.2万バレル減）

［ ５日 ロイター］ -

* 米原油在庫、705.1万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：215.2万バレル減）

* 米ヒーティングオイル在庫、98.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油在庫、1005.1万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：110.0万バレル増）

* 米ガソリン在庫、830.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：178.6万バレル増）

* 米ガソリン生産、日量107.0万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所処理量、日量13.2万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、1.0％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量53.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油生産、日量37.2万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、107.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量104.3万バレル減=米ＥＩＡ週間石油在庫統計