BRIEF-米原油在庫、409.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：116.2万バレル増）

［１１日 ロイター］ -

* 米原油在庫、409.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：116.2万バレル増）

* 米製油所処理量、日量41.8万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ヒーティングオイル在庫、92.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量17.6万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油在庫、835.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：89.9万バレル増）

* 米ガソリン在庫、502.3万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：163.8万バレル増）

* 米ガソリン生産、日量19.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、57.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油生産、日量5000バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量182.8万バレル増=米ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、1.6％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計