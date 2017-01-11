BRIEF-米原油在庫、409.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：116.2万バレル増）

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［１１日 ロイター］ -
* 米原油在庫、409.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：116.2万バレル増）
* 米製油所処理量、日量41.8万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ヒーティングオイル在庫、92.3万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米石油製品輸入、日量17.6万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米留出油在庫、835.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：89.9万バレル増）
* 米ガソリン在庫、502.3万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：163.8万バレル増）
* 米ガソリン生産、日量19.9万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、57.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米留出油生産、日量5000バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米原油輸入、日量182.8万バレル増=米ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所稼働率、1.6％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計
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