BRIEF-米原油在庫、663.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

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［ １３日 ロイター］ - 米エネルギー省エネルギー情報局（ＥＩＡ）の週間石油統計は以下の通り。
* 米製油所処理量、日量49.2万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米留出油在庫、50.5万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：28.1万バレル増）
* 米ヒーティングオイル在庫、75.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米石油製品輸入、日量14.5万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米原油輸入、日量68.6万バレル増=米ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所稼働率、2.2％低下=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ガソリン在庫、423.7万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：139.3万バレル減）
* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、176.7万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米原油在庫、663.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：185.0万バレル増）
* 米留出油生産、日量5.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ガソリン生産、日量4.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計
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