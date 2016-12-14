BRIEF-11月の米卸売物価指数（最終需要）は前月比+0.4％＝労働省（予想：+0.1％）

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［ １４日 ロイター］ -
* 11月の米卸売物価コア指数（最終需要、除く食品・エネルギー）は前年比+1.6％＝労働省（予想：+1.3％）
* 11月の米卸売物価指数（最終需要）は前年比+1.3％＝労働省（予想：+0.9％）
* 11月の米卸売物価コア指数（最終需要、除く食品・エネルギー・貿易サービス）は前月比+0.2％＝労働省
* 11月の米卸売物価コア指数（最終需要、除く食品・エネルギー・貿易サービス）は前年比+1.8％＝労働省
* 11月の米卸売物価コア指数（最終需要、除く食品・エネルギー）は前月比+0.4％＝労働省（予想：+0.2％）
* 11月の米卸売物価指数（最終需要）は前月比+0.4％＝労働省（予想：+0.1％）
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