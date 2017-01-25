第4四半期の豪ＣＰＩ、前期比+0.4％・前年比+1.5％　予想下回る

［シドニー ２５日 ロイター］ - オーストラリア連邦統計局が発表した２０１６年第４・四半期の 消費者物価指数（ＣＰＩ）は、総合に相当するオールグループが前期比０．５％上昇で、市場予想（０．７ ％上昇）を下回った。 前年比では１．５％上昇。市場予想は１．６％上昇だった。 中銀トリム平均値は前期比が０．４％上昇、前年比は１．６％上昇。市場予想は前期比０．５％上昇、 前年比１．７％上昇だった。 CPI (All Groups) qtr/qtr pct yr/yr pct Q4 +0.5 +1.5 Forecasts: +0.7 +1.6 Trimmed mean CPI qtr/qtr pct yr/yr pct Q4 +0.4 +1.6 Forecasts: +0.5 +1.7 Weighted median CPI qtr/qtr pct yr/yr pct Q4 +0.4 +1.5 Forecasts: +0.5 +1.4