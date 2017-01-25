第4四半期の豪ＣＰＩ、前期比+0.4％・前年比+1.5％　予想下回る

Markets |
［シドニー ２５日 ロイター］ - オーストラリア連邦統計局が発表した２０１６年第４・四半期の 消費者物価指数（ＣＰＩ）は、総合に相当するオールグループが前期比０．５％上昇で、市場予想（０．７ ％上昇）を下回った。 前年比では１．５％上昇。市場予想は１．６％上昇だった。 中銀トリム平均値は前期比が０．４％上昇、前年比は１．６％上昇。市場予想は前期比０．５％上昇、 前年比１．７％上昇だった。 CPI (All Groups) qtr/qtr pct yr/yr pct Q4 +0.5 +1.5 Forecasts: +0.7 +1.6 Trimmed mean CPI qtr/qtr pct yr/yr pct Q4 +0.4 +1.6 Forecasts: +0.5 +1.7 Weighted median CPI qtr/qtr pct yr/yr pct Q4 +0.4 +1.5 Forecasts: +0.5 +1.4
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
トランプ離れが招く円高
米議会の離反でトランプ政権が再び｢外弁慶｣化すれば、米景気減速懸念と合わさって円高が進みかねないと大和証券の亀岡裕次氏は分析。 記事の全文
ＥＣＢ政策正常化のハードル
欧州中銀（ＥＣＢ）が来年後半に量的緩和を停止できたとしても、政策金利引き上げには不透明性が残ると野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文