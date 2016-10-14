中国9月ＰＰＩ、12年以来初の上昇　ＣＰＩも予想上回る　

* 9月の中国ＣＰＩ、前年比+1.9％＝国家統計局（予想：+1.6％）

* 9月の中国ＰＰＩ、前年比+0.1％＝国家統計局（予想：-0.3％）

* 9月の中国ＣＰＩ、前月比+0.7％＝国家統計局（予想：+0.3％）

* 9月の中国ＰＰＩ、前月比＋0.5％＝国家統計局

* 9月の中国ＣＰＩ、食品は前年比＋3.2％・非食品は＋1.6％＝国家統計局

* 9月中国ＰＰＩ、前年比でのプラスは2012年1月以来初めて

［北京 １４日 ロイター］ - 中国国家統計局が発表した９月の生産者物価指数（ＰＰＩ）は前年比０．１％上昇と、２０１２年１月以来初めて前年比でプラスになった。

市場予想は０．３％低下、前月は０．８％低下だった。

９月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比１．９％上昇で、市場予想の１．６％上昇を上回った。前月は１．３％上昇だった。