第4四半期ニュージーランドＧＤＰ、前期比+0.4％・前年比+2.7％　予想下回る

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［ウェリントン １６日 ロイター］ - ニュージーランド統計局 が発表した２０１６年第４・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）は、季節調 整済みで前期比０．４％増と、市場予想（０．７％増）を下回った。 前年比では２．７％増で、こちらも市場予想（３．１％増）を下回 った。 --------------------------------------------------------------- (Expressed in percent; revised from in brackets) Production-based GDP, qtr-on-qtr s/adj chain volume series: Q4 Pvs qtr Qtr yr ago +0.4 +0.8 (+1.1) +1.0 --------------------------------------------------------------- S/adj change in chain-volume series vs yr-ago quarter: Q4 Pvs qtr Qtr yr ago +2.7 +3.3 (+3.5) +2.2 ---------------------------------------------------------------
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