第4四半期ニュージーランドＧＤＰ、前期比+0.4％・前年比+2.7％　予想下回る

[ウェリントン 16日 ロイター] - ニュージーランド統計局 が発表した2016年第4・四半期の国内総生産(GDP)は、季節調 整済みで前期比0.4%増と、市場予想(0.7%増)を下回った。 前年比では2.7%増で、こちらも市場予想(3.1%増)を下回 った。 --------------------------------------------------------------- (Expressed in percent; revised from in brackets) Production-based GDP, qtr-on-qtr s/adj chain volume series: Q4 Pvs qtr Qtr yr ago +0.4 +0.8 (+1.1) +1.0 --------------------------------------------------------------- S/adj change in chain-volume series vs yr-ago quarter: Q4 Pvs qtr Qtr yr ago +2.7 +3.3 (+3.5) +2.2 ---------------------------------------------------------------