タイＧＤＰ、第4四半期は前期比+0.8％　15年は2.8％成長

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［バンコク １５日 ロイター］ - タイ国家経済社会開発庁（ＮＥＳＤＢ）が発表 した２０１５年第４・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）は、季節調整済みの前期比０．８％ 増で、第３・四半期（１．０％増）から伸びが鈍化し、市場予想（０．９％増）をわずか ながら下回った。政府が支出を拡大したものの、輸出が低迷した。 前年比では２．８％増加。市場予想（２．７％増）をわずかに上回ったものの、第３ ・四半期（２．９％増）から減速した。 ２０１５年年間では２．８％成長となり、１４年（改定値）の０．８％から加速した 。 Gross Domestic Product (pct change) Period Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 Q4/14 Q3/14 Q2/14 Q/Q(s/a) +0.8 +1.0 +0.3 +0.3 +1.2 +0.9 +0.7 Y/Y +2.8 +2.9 +2.8 +3.0 +2.1 +1.0 +0.9 ANNUAL 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 +2.8 +0.8* +2.8 +7.3 +0.8 +7.5 -0.7 *Revised from +0.9 pct ＊NESDB website: eng.nesdb.go.th/
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