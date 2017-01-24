第4四半期の韓国ＧＤＰ速報値、前期比+0.4％・前年比+2.3％

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* 関連グラフ：South Korea's economy link.reuters.com/mad96t ［ソウル ２５日 ロイター］ - 韓国銀行（中央銀行）が発表し た２０１６年第４・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、季節調整 済みの前期比０．４％増で、第３・四半期（０．６％増）から減速した ものの、市場予想は若干上回った。 前年比では２．３％増だった。 ロイターがまとめたエコノミスト予想は前期比０．３％増、前年比 ２．２％増だった。 ２０１６年年間では２．７％成長で、１５年の２．６％をわずかに 上回った。 OVER PREVIOUS QUARTER, SEASONALLY ADJUSTED Q4 2016 *Q3 2016 Gross domestic product 0.4 0.6 BY SECTOR Agriculture, forestry, fishing -2.8 -1.6 Manufacturing 1.8 -0.9 Construction 0.5 3.7 Service sector 0.0 0.9 BY TYPE OF EXPENDITURE Private consumption 0.2 0.5 Government consumption 0.5 1.4 Facilities investment 6.3 0.2 Construction investment -1.7 3.5 Investment on IP products 0.2 0.6 Exports (goods & services) -0.1 0.6 Imports (goods & services) 0.2 2.8 OVER YEAR EARLIER Q4 2016 *Q3 2016 Gross domestic product 2.3 2.6 BY SECTOR Agriculture, forestry, fishing -4.8 -4.6 Manufacturing 1.9 0.6 Construction 10.2 10.6 Service sector 2.0 2.7 BY TYPE OF EXPENDITURE Private consumption 1.6 2.7 Government consumption 3.4 4.0 Facilities investment 1.5 -4.2 Construction investment 11.8 11.4 Investment on IP products 2.7 3.1 Exports (goods & services) 0.5 2.7 Imports (goods & services) 2.0 4.9 * Revised on Dec. 2, 2016 - - - - PAST QUARTERLY GDP GROWTH (PERCENT CHANGE OVER): QTR/QTR YR/YR Q3 2016 0.6 2.6 Q2 2016 0.8 3.3 Q1 2016 0.5 2.8 Q4 2015 0.7 3.1 Q3 2015 1.2 2.8 Q2 2015 0.4 2.2 Q1 2015 0.8 2.4 - - - - PAST ANNUAL GDP GROWTH (PERCENT): 2015 2.6 2014 3.3 2013 2.9 2012 2.3 2011 3.7
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