米新規失業保険申請件数は39.5万件、前週は40.2万件＝労働省

［１１日 ロイター］ 米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は以下の通り。
（失業保険・Rは修正値）
日付までの週 申請件数 ４週間移動平均 受給総数 受給者比率（％）
08/06/11 395,000 405,000 N/A N/A
07/30/11 402,000-R 408,250-R 3,688,000 2.9
07/23/11 401,000 414,500 3,748,000-R 3.0
07/16/11 422,000 422,250 3,719,000-R 3.0
07/09/11 408,000 424,000 3,720,000 3.0
07/02/11 427,000 427,000 3,749,000 3.0
06/25/11 432,000 427,750 3,712,000 3.0
06/18/11 429,000 426,250 3,724,000 3.0
エコノミスト予想
申請件数: 400,000
受給総数: 3.720 mln
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